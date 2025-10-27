نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "The Conjuring: Last Rites" يحطم الأرقام ويقترب من النصف مليار دولار عالميًا.. الرعب الذي لا يهدأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل فيلم الرعب The Conjuring: Last Rites تحقيق أرقام مذهلة في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته الإجمالية 484 مليونًا و826 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض يوم 5 سبتمبر الماضي، ليؤكد بذلك أن سلسلة "ذا كونجورينج" ما زالت تحافظ على مكانتها كأحد أنجح أفلام الرعب في هوليوود.

وتوزعت الإيرادات بين 176 مليونًا و226 ألف دولار داخل أمريكا الشمالية، و308 ملايين و600 ألف دولار في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على العمل في مختلف دول العالم.

الفيلم، الذي تصل مدته إلى ساعتين و15 دقيقة، من إنتاج شركة Warner Bros، ويُعد أحدث أجزاء السلسلة الشهيرة التي تتناول قصصًا مستوحاة من ملفات حقيقية لاثنين من أشهر المحققين في عالم الظواهر الخارقة، إد ولورين وارن.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول عائلة سمورل التي تنتقل إلى منزل جديد في محاولة لبدء حياة هادئة، لكنها تفاجأ بتحول الحلم إلى كابوس مرعب حين تبدأ مظاهر غزو شيطاني تسيطر على المكان، ليصبح الأمر أكثر القضايا رعبًا وتعقيدًا في مسيرة الزوجين وارن.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم فيرا فارميغا، باتريك ويلسون، ميا توملينسون، بن هاردي، بو جادسدون، وكيلا لورد كاسيدي، إلى جانب إليوت كوان وريبيكا كالدر وشانون كوك.

وبهذا الإنجاز، يواصل The Conjuring: Last Rites ترسيخ مكانته كواحد من أنجح أفلام الرعب على الإطلاق، جامعًا بين القصة المشوقة والإخراج المتقن والأداء المليء بالتوتر والإثارة، ليمنح جمهوره جرعة جديدة من الرعب الذي لا يهدأ.

