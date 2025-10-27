نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود التهامي يضيء ليل القاهرة بوصال روحي جديد في ساقية الصاوي منتصف نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



يستعد المنشد الكبير محمود التهامي لإحياء حفل إنشادي مميز بساقية الصاوي يوم 14 نوفمبر المقبل في تمام الثامنة مساءً، في أمسية ينتظرها عشاق الابتهال والإنشاد الصوفي بكل شغف، إذ يقدم خلالها مجموعة من أروع قصائده وأشهر أناشيده التي لامست قلوب الجمهور، ومنها «قمر سيدنا النبي»، «صعايدة يا رسول الله»، «ياهو» وغيرها من الروائع التي تجمع بين الطرب الروحي والمقامات الموسيقية المتجددة.

ويُعد الشيخ محمود التهامي أحد أبرز رموز الإنشاد الديني المعاصر، إذ جمع بين الدراسة الأكاديمية للغة العربية والموسيقى، حيث تخرج في كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقى بالكونسرفتوار، ليصنع حالة فنية متفردة تمزج بين الأصالة والتجديد.

ابن المدرسة التهامية العريقة، والمتأثر بوالده المنشد القدير ياسين التهامي، لم يكتفِ بتطوير فنه فحسب، بل أسس أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، إلى جانب مهرجان شباب الإنشاد الأول، كما تم اختياره نقيبًا للمنشدين والمبتهلين تقديرًا لمسيرته وجهوده في دعم الأصوات الواعدة في هذا المجال.

ولم تتوقف إسهاماته عند الغناء والإنشاد، بل أنشأ مدرسة متخصصة لتعليم فنون التجويد والإنشاد والتواشيح والمقامات الموسيقية، ساعيًا من خلالها إلى تخريج جيل جديد يحمل رسالة الفن الروحي الهادف.

خلال مسيرته الحافلة، قدم التهامي ما يقرب من 250 قصيدة، واستطاع بفضل دراسته العميقة للموسيقى أن يُدخل مقامات وإيقاعات جديدة إلى الإنشاد الديني، مانحًا هذا الفن العريق روحًا عصرية قادرة على ملامسة وجدان الأجيال الجديدة دون أن تفقد أصالتها.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل المقبل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ليلة يُنتظر أن تمزج بين الذكر والوجدان، والروح والمقام، على صوت أحد أهم حراس التراث الإنشادي في مصر والعالم العربي.

