كريستين بيل تحتفل بمرور 12 عامًا على الزواج وتكشف سر توازنها النفسي: "أتعلم من Frozen كيف أبدأ من جديد"

احتفلت النجمة العالمية كريستين بيل وزوجها الممثل داكس شيبارد بمرور 12 عامًا على زواجهما، في أجواء تسودها الصراحة والدفء والاحترام المتبادل، حيث يُعد الثنائي من أكثر الأزواج انسجامًا في هوليوود. لم يكتفيا بالاحتفال الرومانسي فقط، بل تحدثا بصدق عن تجربتهما الإنسانية المشتركة، وعن التحديات النفسية التي واجهتهما وكيف دعما بعضهما البعض لتخطيها.

كريستين بيل، التي اشتهرت بشخصيتها المشرقة في أفلامها وخاصة في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Frozen، كشفت في حوارها مع مجلة Red أنها رغم ابتسامتها الدائمة أمام الجمهور، كانت تخوض معركة داخلية طويلة مع الاكتئاب، قائلة: "أدركت أنني أمضيت سنوات أظهر فيها كشخصية مرحة ومتفائلة، بينما كنت أشعر بثقل داخلي لا يفارقني."

وأضافت النجمة الأمريكية أنها عندما قررت التحدث بصراحة عن معاناتها النفسية في عام 2016 بناءً على نصيحة زوجها، فوجئت بتعاطف واسع من الناس، مما شجعها على الاستمرار في مشاركة تجربتها، مؤكدة أن المرض النفسي ليس ضعفًا بل رحلة شجاعة نحو التوازن والوعي الذاتي.

وتابعت بيل: "أحيانًا لا يتغير شيء في حياتي، ومع ذلك يخبرني عقلي أنني لست بخير وأن لا أحد يحبني. لكنني تعلمت من نفسي ومن دوري في Frozen أن أفعل الشيء الصحيح التالي، خطوة بخطوة ربما مجرد إعداد القهوة أو تنظيف الأسنان أو تحضير الإفطار المهم أن أبدأ من جديد."

أما عن طريقتها في الحفاظ على مزاجها، فقالت إنها تعتمد على الرياضة كوسيلة فعالة لتفريغ الطاقة السلبية، حتى وإن لم تكن دائمًا في مزاج جيد لممارستها، مضيفة بابتسامة: "أحتفظ بأوزان صغيرة في أنحاء المنزل، وكلما مررت بها أقوم ببعض التمارين. داكس دائمًا يمزح ويقول إن عليّ تأليف كتاب بعنوان (اللياقة في 60 ثانية)."