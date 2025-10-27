نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تفتح بوابة المجد من لندن إلى باريس.. ليلة طربية عالمية تنتظرها عاصمة النور في نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تستعد النجمة الكبيرة أنغام لإحياء حفل ضخم في العاصمة الفرنسية باريس يوم 2 نوفمبر المقبل، في واحدة من أجمل ليالي الغناء العربي التي ينتظرها جمهورها في أوروبا والعالم العربي على حد سواء. ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من روائعها القديمة والجديدة التي شكّلت ملامح مسيرتها الفنية المميزة، لتواصل تأكيد مكانتها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة.

ويأتي حفل باريس بعد النجاح الكبير الذي حققته أنغام في حفلتها التاريخية على مسرح رويال ألبرت هول في لندن يوم 23 سبتمبر الماضي، حيث امتلأ المسرح بالجمهور تحت شعار “كامل العدد”، وسط تفاعل استثنائي من محبيها الذين رددوا أغانيها كلمة بكلمة، لتعيد أنغام أمجاد الطرب المصري على أحد أعرق المسارح العالمية.

واستطاعت أنغام أن تحجز لنفسها مكانًا بين كبار عمالقة الغناء العربي الذين وقفوا على هذا المسرح من قبل، لتكون أول مطربة مصرية تقدم الغناء الطربي عليه بعد مرور 58 عامًا على الحفل الأسطوري للعندليب عبد الحليم حافظ عام 1967، في مشهد فني يعيد إلى الأذهان قوة الفن المصري وأصالته.

أما على صعيد أعمالها الجديدة، فقد طرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها "سيبتلي قلبك" عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، وهي أول عمل فني لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ صدورها بفضل إحساسها العذب وكلماتها الرومانسية المميزة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

بهذا تستعد أنغام لأن تواصل تألقها العالمي من لندن إلى باريس، مثبتة أنها لا تزال صوتًا استثنائيًا يحمل روح الطرب الأصيل بلمسة معاصرة تُعيد للفن العربي بريقه على المسارح الدولية.