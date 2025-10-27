الارشيف / فن ومشاهير

هدايت تيمور لـ«الصورة»: هيكل علمني الإنصات.. ونصيحتي لشباب الصحفيين: اجتهدوا ولا تيأسوا

0 نشر
0 تبليغ

هدايت تيمور لـ«الصورة»: هيكل علمني الإنصات.. ونصيحتي لشباب الصحفيين: اجتهدوا ولا تيأسوا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت السيدة هدايت تيمور، قرينة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، سر اختيار ذكرى ميلاده لتوزيع جوائز مؤسسة الأستاذ محمد حسنين هيكل، موضحة: "لو اخترنا ذكرى وفاته ستكون مناسبة حزينة.. لكن الحقيقة أنه بدأ المؤسسة بنفسه لدعم جيل جديد من الصحفيين، وكان يخشى على مهنة الصحافة".

 

ووجهت نصيحة لشباب الصحفيين قائلة: "اشتغلوا.. لا داعي لليأس، الصغير هيكبر بعمله وتفانيه.. محمد كان صغير من عائلة متوسطة، لكنه جاهد في المعرفة والعمل ووصل للي هو فيه".

 

وعن مرور 9 سنوات على رحيله، قالت في لقاء مع لميس الحديدي في "الصورة" (النهار): "عيد ميلادي 13 يناير، تزوجته 1955، وعشت معاه عمر طويل لحد وفاته 2016".

 

وأضافت: "أفتقده جدًا.. كان أستاذي بحق، علمني أستمع أكتر ما أتكلم، وأنصت للفكرة.. وكنت أسأله لما أقرأ حاجة مش فاهمها، فيشرحلي بالتفصيل على قد عقلي".

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا