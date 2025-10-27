هدايت تيمور لـ«الصورة»: هيكل علمني الإنصات.. ونصيحتي لشباب الصحفيين: اجتهدوا ولا تيأسوا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت السيدة هدايت تيمور، قرينة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، سر اختيار ذكرى ميلاده لتوزيع جوائز مؤسسة الأستاذ محمد حسنين هيكل، موضحة: "لو اخترنا ذكرى وفاته ستكون مناسبة حزينة.. لكن الحقيقة أنه بدأ المؤسسة بنفسه لدعم جيل جديد من الصحفيين، وكان يخشى على مهنة الصحافة".

ووجهت نصيحة لشباب الصحفيين قائلة: "اشتغلوا.. لا داعي لليأس، الصغير هيكبر بعمله وتفانيه.. محمد كان صغير من عائلة متوسطة، لكنه جاهد في المعرفة والعمل ووصل للي هو فيه".

وعن مرور 9 سنوات على رحيله، قالت في لقاء مع لميس الحديدي في "الصورة" (النهار): "عيد ميلادي 13 يناير، تزوجته 1955، وعشت معاه عمر طويل لحد وفاته 2016".

وأضافت: "أفتقده جدًا.. كان أستاذي بحق، علمني أستمع أكتر ما أتكلم، وأنصت للفكرة.. وكنت أسأله لما أقرأ حاجة مش فاهمها، فيشرحلي بالتفصيل على قد عقلي".