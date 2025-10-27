هدايت تيمور تروي تفاصيل خوفها على هيكل في السجن: ‘كان يرفض الأكل ويوزعه على المساجين

القاهرة - محمد ابراهيم - أجابت السيدة هدايت تيمور، قرينة الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، على سؤال لميس الحديدي في برنامج "الصورة" (النهار): "هل خفتِ على الأستاذ هيكل من معاركه وجرأته مع السلطات؟".

قالت: "خفت عليه أيام مراكز القوى.. اعتقل 1981 وزعلت جدًا، مكناش نعرف هم فين وكانت صعبة". وتابعت عن زيارتها له في الزنزانة: "أخدت له عمود فيه شوربة وفرخة مسلوقة ورز.. قال لي: ‘إيه اللي جايباه ده؟ مش هقدر آكل، هنا ناس كتير مش هيقدروا يجيبوا أكل.. ومعلش تصرفي إنتِ والطباخ’.. كان الأسطى عبد الكريم بيطبخ حلو، وكنا بنطبخ عند علي ابني بعد كده".

وعن أكثر الأبناء الذين ورثوا صفات الراحل، قالت: "علي دايرة معارف لكن مش اجتماعي وشاطر جدًا.. أحمد حنون وأخذ من والده الحنية.. حسن شقي شوية لكن ورث طلاقة اللسان".