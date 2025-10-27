نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم بمسجد عمر مكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تفاصيل عزاء شقيقها الراحل بدر الدين جلال سيف النصر، الذي توفي خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض.

وأكدت الفنانة أن العزاء سيقام اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم في القاهرة.

تفاصيل الحالة الصحية لشقيق فريدة سيف النصر قبل وفاته

وكشفت فريدة سيف النصر عن معاناة شقيقها الصحية قبل وفاته، موضحة أنه دخل المستشفى وهو يشكو من آلام بسيطة في القلب والكلى، إلا أن حالته تدهورت بشكل مفاجئ أثناء رحلة العلاج.

وأضافت في منشورها عبر "فيس بوك": "كان بيشتكي من شوية ألم في قلبه وشوية جلاتين على الكلى، وخرج منها كبد وكلى ورئة ومريء"، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه، ومعتبرة أنه من رجال الجنة.

حالة من الحزن بين جمهور الفنانة

وسيطر الحزن والصدمة على الفنانة فريدة سيف النصر ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قدموا خالص التعازي للفنانة وأسرتها، داعين بالرحمة والمغفرة للفقيد.