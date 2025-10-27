نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة: مش بفكر في الزواج بالوقت الحالي ومش عاوزة أكرر نفس الخطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المطربة رنا سماحة أنها شعرت بالظلم في فترة من حياتها وبفقدان الإحساس بالأمان، موضحة أن ذلك يعود إلى تحمّلها المسؤولية منذ صغرها، وبدئها مسيرتها من الصفر، مشيرة إلى أن هذه الأسباب كانت وراء تكوين شخصيتها، وجعلت لديها نظرة مختلفة تجاه الحياة.

تصريحات رنا سماحة



وأوضحت رنا سماحة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن شخصيتها تكونت من خلال التجارب العملية التي مرت بها في حياتها وخبراتها التي اكتسبتها، مؤكدة أنها تخاف من المستقبل وتشعر برعب كبير من الفشل، وهي الأوقات التي ينتابها فيها شعور بعدم الأمان، إلا أن وجود عائلتها إلى جانبها يمثل مصدر الأمان الحقيقي لها.



وأشارت رنا سماحة إلى أنها ضد أسلوب التربية الحديثة، معتبرة نفسها أمًا مصرية أصيلة على نهج ما تربّت عليه سابقًا، قائلة:"التربية الحديثه مش بتأكل عيش.. الجيل الجديد اللي طالع دلوقتي مختلف زمان مكناش بنقدر نبص لأهلنا أو نرد عليهم، لكن الجيل ده متحرر كتير وبشوف في أولاد بيردوا على أهلهم بشكل فج".



واختتمت رنا سماحة حديثها مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج في الوقت الحالي ولا تتعجل في اتخاذ هذه الخطوة، إذ تتأنى في اختيار شريك حياتها حتى لا تخطئ للمرة الثانية.



