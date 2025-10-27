نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع روتانا.. الملحن مدين يتجه للغناء ودراما عاطفية من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة فنية، وبعد نجاحات كبيرة على صعيد التلحين مع مجموعة من ابرز نجوم الصف الأول في الغناء العربي، تقدم مجموعة روتانا للموسيقى الملحن المصري البارز مدين في البوم غنائي على اثر توقيع عقد انتاج فنى مع شركة روتانا ويمثلها الأستاذ أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية والحفلات، باكورة إصداراته أغنية عاطفية يتم إطلاقها قريبًا بعنوان "بعد فراقك" سيتبعها أعمال أخرى يعلن عنها في حينه.

تفاصيل الأغنية



والأغنية الجديدة موضوعها دراما مليئة بالمعاني الجميلة والأحاسيس التي تداعب في لحنها وكلماتها المشاعر وهو يشدو "بعد فراقك بشهور حسيت إني أنا مكسور" كتبها تامر حسين وتولى توما توزيعها موسيقيا فيما غناها ولحنها مدين الذي يعد الجمهور بالكثير لكن هذه المرة كمغني وليس ملحن فقط.

وطرح مدين مؤخرًا عدة أعمال بارزة مع النجوم عمرو دياب وتامر حسني وأحمد سعد وأصالة وآمال ماهر وآخرين ويضم الألبوم العديد من الأغاني والأشكال الموسيقية المختلفة.