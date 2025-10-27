نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تتحدى الإصابة وتواصل التصوير وتكشف عمل حدث لها في كواليس“ورد وشوكولاتة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت الفنانة زينة روحًا قتالية وإصرارًا لافتًا بعد تعرضها لشرخ في الركبة أثناء تصوير أحد مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ورد وشوكولاتة" الذي يجمعها بالفنان محمد فراج ويُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

منشور زينة

زينة شاركت جمهورها مقطع فيديو من كواليس العمل، وثّقت فيه لحظة سقوطها أثناء التصوير، وعلّقت قائلة: "عملنا بروفه تمام، أكشن، طرت في الهواء، شرخ في الركبة، والكلام ده من شهر، ومكملة تصوير وأنا كده الحمد لله" كلماتها عكست مزيجًا من الألم والعزيمة في آن واحد، مؤكدة أنها لم تسمح للإصابة بأن توقفها عن استكمال دورها.

آخر أعمال زينة

ويُذكر أن زينة قدّمت آخر أعمالها السينمائية من خلال فيلم "الدشاش"، الذي عُرض في يناير الماضي، وشاركها بطولته محمد سعد، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وأحمد الرافعي، في عمل من إخراج الراحل سامح عبد العزيز، الذي ترك بصمته الأخيرة في السينما قبل رحيله.