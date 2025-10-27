ياسر فرج: "رجعت لزوجتي بسبب مرضها.. ووقفت جنبها لحد وفاتها"

القاهرة - محمد ابراهيم - عاد الفنان ياسر فرج بقوة في حوار صريح مع برنامج "واحد من الناس" مع الدكتور عمرو الليثي على قناة الحياة، وكشف تفاصيل فترة غيابه الطويلة عن الشاشة، وقال: "سعيد إني أكون ضيف في البرنامج بعد غياب.. عشت فترة صعبة جدًا بسبب مرض زوجتي، وبعدها وفاتها.. عملت كل اللي المفروض أعمله جنبها وجنب ولادي في الوقت ده".

وعن الابتعاد عن الفن قال ياسر فرج أنه ابتعد عن الفن لكي يكون بجانب زوجته، معلقًا: "توقفت عن التمثيل بعد آخر أعمالي "أفراح إبليس" (2017) عشان أكون جنب زوجتي في محنتها، وقتها كانا منفصلين وكنت خارج مصر، لكن أول ما عرف إنها جالها سرطان رجعت فورًا ورجعنا لبعض بهدف دعمها والوقوف جنبها".



أما عن فترة مواجهتها للمرض فعلق قائلًا: “كان عندها 38 سنة وكان المرض في النخاع الشوكي، عملوا عملية وكان في أمل في شفائها.. لكن كورونا زودت الضغط لأن مناعتها كانت ضعيفة ومحدش كان يقدر يقرب منها”.



وقال ياسر فرج أنه لم يقصر في حقها، معلقًا: "عملت كل اللي أقدر عليه.. ربنا إداني قوة أخدمها وأخدم ولادي وأعمل اللي عليّ تجاهها وتجاهه أولادي الثلاثة.. كان في أمل تقوم بالسلامة، والحمد لله على كل حاجة.. متقبلين قضاء الله وقدره".