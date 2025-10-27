نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة عن تعرضها للانتقادات: "الهجوم عليا دليل على نجاحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت المطربة رنا سماحة أن هناك أشخاصًا يحاولون التقليل من نجاحها ومسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن ذلك يحدث معها بشكل مستمر، وهي مدركة تمامًا لهذا الأمر.

تصريحات رنا سماحة



وأضافت رنا سماحة خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أنه لو لم تكن ناجحة لما وُجد أشخاص يلتفون حولها بهدف التقليل من نجاحها، معتبرة أن هذا يمنحها دافعًا قويًا للاستمرار والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها.



وأشارت رنا سماحة، إلى أنها ترد على الأشخاص الذين يهاجمونها، خاصة عندما تتعلق الانتقادات بعائلتها أو بابنها مالك، مؤكدة أنها في تلك اللحظات تتجرد من شخصية الفنانة وتتعامل بطبيعتها، معقبة أنها شخصية متسامحة بطبعها، وأن التسامح صفة صعبة يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه ليصل إليها، لأن الجميع معرض للخطأ.



واختتمت رنا سماحة حديثها أن المقارنات التي يضعها البعض فيها تُعد أمرًا خاطئًا، فكل فنان له طابعه الخاص ولونه المميز الذي يميزه عن غيره، معتبرة أن تلك المقارنات ظالمة في بعض الأحيان، وأكدت أن أكثر ما يشغلها هو المستقبل، إذ تشعر بالقلق بشأن نجاحها واستمرارها، كما أوضحت أن تربية ابنها مسؤولية كبيرة وصعبة، لأن تنشئة رجل صالح في هذا المجتمع تُعد أمرًا بالغ الصعوبة.