"‘قسوة بلا رحمة".. نهال طايل ترد على التنمر بإلهام شاهين في الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - دافعت الإعلامية نهال طايل عن النجمة إلهام شاهين بعد تعرضها لموقف محرج خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عقب تطاير فستانها بسبب الهواء، مؤكدة أن ما حدث معها أمرٌ قدري ولم يكن بيدها.



وقالت نهال طايل خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 ":اللي حصل مع إلهام شاهين والنهش فيها، والتوعّد ليها بالنار وبالقسوة.. أنا كست مش هقول إني زعلت، لكن دعيت لها إنها تتخطى الموضوع ده الست مكانتش عريانة، نازلة لابسة دريس وتحتيه مشد كان نفس لون جسمها.. ليه بهدلتوها؟".

وأشارت نهال طايل إلى أنها لم تنزعج من تعليقات الرجال بقدر انزعاجها من النساء، قائلة إنهن فئة واحدة وكان من المفترض أن يدافعن عن بعضهن البعض: "الموضوع طبيعي، ممكن يحصل لأي عروسة ويجروا أصحابها عليها عشان يستروها.. بقينا ننهش في لحم بعض ليه؟ طيب الستات اشتركوا في ده ليه؟".



واختتمت نهال طايل حديثها مؤكدة أن من قام بتصوير الفيديو رجل، لكنه لم يدرك حجم الضرر الذي تسبب به لإلهام شاهين، موضحة أن ما حدث لم يكن مقصودًا على الإطلاق، مضيفة: "أنا شوفت قسوة مفرطة جدًا، وما شفتش ستر ولا دين ولا جدعنة واللي بيتكلم عن الدين لازم يطبقه أولًا."