ياسر فرج يفتح قلبه بعد 5 سنين: صدمة الزملاء ووقفته مع زوجته حتى الرحيل

قال في حوار مع برنامج "واحد من الناس": "آخر أعمالي كان 'أفراح إبليس' (2017).. وقفت شغلي عشان أكون جنبها وجنب ولادي في المحنة دي، وكانت تجربة صعبة جدًا".

وجّه ياسر فرج صدمة لزمايله في الفن، لما قال: "محدش تواصل معايا أو سأل عليا وقت مرضها ووفاتها.. كانت صدمة كبيرة في ناس عشت معاهم أوقات حلوة، وده خلاني أبعد 5 سنين عن الشاشة".



وتابع: رغم الضغوط المادية بسبب العلاج، مقدرش يرجع للشغل وكان سندها، وهي كانت مخرجة في التليفزيون المصري وقدروا يتحملوا المصاريف سوا لغاية ما توفت. قال: "كنت بساندها وأدعمها بكل إيجابي.. وربنا سترنا لغاية ما حصل اللي حصل".





وعن الرجوع للفن قال ياسر: دلوقتي رجع بمسلسل "وتر حساس" (دور ضابط مباحث)، وقال: "أسست شركة إعلانات لها علاقة بالتمثيل.. مش نادم على وقفتي جنبها حتى لو أثرت على مسيرتي.

أنا دارس تمثيل ومش عارف أعمل غيره.. دلوقتي الأولاد كبروا وبدأت أرجع بحذر".

