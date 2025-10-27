نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر تعلن عن مسلسلها الجديد في رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانه مي عمر عن مسلسلها الجديد الذي ستعرضه في رمضان 2023 من خلال حسابها الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتبت مي عمر من خلال الحساب، مسلسل الست موناليزا رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله.

و تابعت، يعرض على بيتي وشركاء نجاحي شاشة MBC مصر.

و من تأليف أ/ محمد سيد بشير إخراج أ/ محمد علي أوعدكم بعمل يلمس القلوب، ودايمًا بدعواتكم وحبكم ودعمكم بنكبر.

و يذكر أن شاركت الفنانه مي عمر في رمضان الماضي بمسلسل “اش اش” وتدور قصته حول ان، ترث «شروق» أو «إش إش» جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة من أجل إعالة أسرتها، رغم نجاحها في مجال الرقص، لكنها لا تحبه، وتبذل جهدًا في تعلّم اللغة الإنجليزية على أمل العمل كـ«كول سنتر» وتترك الرقص نهائيًا.

و تتغير حياتها عندما تتعرف على «مختار» وتدخل عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف وجود خلاف قديم بين هذه العائلة مع والدتها وخالتها تسبب في تدهور أوضاع الأسرة ووقوعها في هذه الحياة الصعبة.

لتبدأ رحلة الانتقام ممن ظلموها وظلموا والدتها وخالتها في الماضي وإش إش هو مسلسل دراما تلفزيوني مصري، عُرض في شهر رمضان عام 1446 هـ (1 مارس 2025م)، من بطولة مي عمر، ماجد المصري وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.