جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان من اللون الزيتي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها.

وظهرت جومانا مرتدية فستانًا باللون الزيتي بتصميم واسع يحمل لمسة من الأناقة الراقية، ونسقت معه حزامًا أسود عند الخصر أبرز جمال قوامها، واختارت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين وحذاء من اللون الأسود، فاللوك جميعه مثل الفستان والحزام والحذاء من توقيع دار الأزياء العالمية كريستيان ديور.

وتغزل متابعو النجمة جومانا مراد في إطلالتها، حيث كتب أحدهم: "ما شاء الله بتجنني، الفستان واللوك كله حلو"، فيما علّق آخر قائلًا: "بنحبك وبنتابعك ومنتظرين مسلسل خلايا رمادية السنة دي، وإن شاء الله تكسري الدنيا".

ووفقًا لموقع Zola، فإن الفساتين ذات القصّة الواسعة تمنح المرأة شعورًا بالثقة والراحة، مع لمسة أنيقة غير متكلّفة.

جومانا مراد تعيش حالة من النشاط الفني

وتعيش جومانا مراد في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "خلايا رمادية" الذي تتصدر بطولته، من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج كامل أبو علي، ويتكوّن من 15 حلقة فقط.

كما تشارك في مسرحية "سمن على عسل" المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 في شهر فبراير المقبل على مسرح عسلان، وهي مسرحية اجتماعية كوميدية تدور أحداثها حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط، لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات المليئة بالمفاجآت.

يُذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم 44"، الذي تناول قضايا اجتماعية معاصرة تخص النساء بعد سن الأربعين، مسلطًا الضوء على العلاقات الإنسانية والتحديات العاطفية والاجتماعية، ضمن إطار يجمع بين الكوميديا السوداء والدراما الواقعية.