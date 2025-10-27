نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متجوزين واللا..!؟” تفتتح الموسم الشتوي لفرقة المسرح المصري بمسرح مصر الجديدة بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد فرقة المسرح المصري لموسمها الشتوي الجديد مساء الخميس 4 ديسمبر 2025 على خشبة مسرح مصر الجديد بوسط العاصمة، ضمن فعاليات مشروع “المسرح الثري” الذي تقوده الفرقة برئاسة الفنان والمخرج ناصر عبد الحفيظ.

يشهد الافتتاح تقديم العرض الكوميدي الاجتماعي “متجوزين واللا..!؟” في السابعة مساءً، تليه المسرحية الغنائية الدرامية “الست” في التاسعة مساءً.

تفاصيل العرض

“متجوزين واللا..!؟” عرض كوميدي اجتماعي يعالج قضايا الأسرة والانفصال في إطار إنساني ساخر، بينما تجسد مسرحية “الست” نجاحات كوكب الشرق أم كلثوم مع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، من خلال مونودراما تعتمد على الأداء التمثيلي والغناء والتعبير الجسدي.

العروض تأتي بعد النجاح المتميز الذي حققته فرقة المسرح المصري عربيًا خلال مشاركتها بمهرجان بجاية الدولي بالجزائر ومهرجان دوز بتونس ومهرجان المسرح الشباب بالكويت ومهرجان الشباب في بغداد في أعوام سابقه وهذا العام شاركت كضيف شرف في مونديال المسرح المغاربي بليبيا، تلاها عدة دعوات اخرها دعوة للمشاركة الرسمية في المهرجان الدولي للمونودراما بالجزائر الشقيقة بولاية الوادي الشهر المقبل

ويؤكد هذا الحضور الإقليمي مكانة فرقة المسرح المصري على خريطة المسرح العربي.ونجاحاتها المحليه التي حصدت بها جائزة مهرجان المسرح العربي ومونديال الإعلام العربي

“المسرح الثري” … تيار فني مبتكر

ينتمي العملان إلى مشروع “المسرح الثري” الذي قدم للساحة خماسية مسرحية ناجحه في الموسم الصيفي الماضي وهو مشروع يراهن على قدرات الممثل الجسدية والصوتية دون الاعتماد على الديكور التقليدي أو الإكسسوارات، مستندًا إلى طاقة التعبير الخالص. وقد أثبت هذا الاتجاه قدرته على تقديم تجربة فنية ثرية ومغايرة، قوبلت بإشادة صحفيه وإعلاميه ونقدية لافتة جعلته في مقدمة الأعمال المسرحية.

يشهد افتتاح الموسم الشتوي حضور نخبة من الدبلوماسيين والمبدعين والإعلاميين وممثلين عن الهيئات الثقافية، بما يعزز دور المسرح في تنشيط الحركة الفنية وتطوير جسور التعاون الثقافي بين مصر والدول العربية.

فريق عمل العروض

متجوزين واللا..!؟ بطولة: ناصر عبدالحفيظ ويشاركه الفنان القدير أحمد رحومة، محمد عزت، إسلام ماكي، ياسمين الموجي، ريان هاشم، لمياء العبد، عاصم عبد الله، دينا أحمد، ميادة يحيى، مساعد مخرج: نيفين خله، المخرج المنفذ: أسماء عفيفي، الدعاية: نجلاء فتحي، الإعلام: جني ناصر – وكالة ANG، تأليف وإخراج: ناصر عبد الحفيظ، بطولة: رحاب مطاوع، بمشاركة: محمد عزت، أحمد رحومة، ياسمين الموجي.

تواصل فرقة المسرح المصري تقديم خماسية “المسرح الثري” للعام الثاني على التوالي، والتي تضم: “وجوه”، “متجوزين واللا؟”، “الجوازة باظت”، “بليغ”، و”الست”."، وتلتزم الفرقة بعروضها الشهرية في الخميس الأول من كل شهر، إحياء لطقس حفلات كوكب الشرق التي كانت تقدمها في التوقيت نفسه.

الحفل القادم كامل العدد، ويجري حاليًا حجز عروض الخميس الأول من ديسمبر. كما كشفت الفرقة الشهر الماضي عن أحدث إنتاجها الإبداعي “وردة وبليغ” في إطار استعدادها لإدراجه ضمن برنامج عروضها المقبلة