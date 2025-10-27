الارشيف / فن ومشاهير

مونيكا بيلوتشي تنشر صورة مع أحمد عز من كواليس فيلم "Seven Dogs"

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي صورة تجمعها بالفنان أحمد عز من كواليس فيلمهما الجديد "Seven Dogs"، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العمل يُعد من أضخم الإنتاجات العربية التي تجمع بين نجوم مصريين وعالميين.

ويُقدَّم فيلم "Seven Dogs" كأحد أبرز مشاريع الأكشن والتشويق المنتظرة في عام 2025، وهو من فكرة تركي آل الشيخ، وتأليف محمد الدباح، وإخراج الثنائي العالمي عادل أرابي وبلال فلاه، اللذين أخرجا من قبل فيلم Bad Boys for Life.

الميزانية للفيلم 

تُصوَّر مشاهد الفيلم في المملكة العربية السعودية، داخل استوديوهات Big Time Studios في الرياض، إلى جانب عدد من المواقع التي تحاكي مدنًا عالمية مثل مومباي وشنغهاي، وتصل ميزانية العمل إلى نحو 40 مليون دولار، ما يجعله من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما العربية.

ابطال الفيلم 

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بينهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، وعدد من الأسماء العالمية، فيما تظهر مونيكا بيلوتشي كضيفة شرف مميزة.
 

قصة الفيلم 

وتدور الأحداث في إطار من الإثارة حول مطاردة بين عميل في الإنتربول (يجسده أحمد عز) ومنظمة إجرامية دولية تُعرف باسم "Seven Dogs"، يقودها (كريم عبد العزيز)، في صراع يتطور مع محاولة المنظمة طرح نوع جديد من المخدرات يُعرف باسم "Pink Lady".

موعد العرض 

ومن المقرر طرح الفيلم في النصف الثاني من عام 2025، وسط توقعات بأن يكون علامة فارقة في صناعة السينما العربية.

