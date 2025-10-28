نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تألقها بحفل زفاف أحمد جمال.. رنا سماحة تتصدر قائمة مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة رنا سماحة تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، ذلك تألقها بغناء أغنيتها "مهري حياة"، في حفل زفاف المطرب أحمد جمال.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا مهري حياة

أطمن وأنا عيشاها معاك

أنا مهري سنين

تفضل فيها زي ما عيني شيفاك

أنا مهري تكون

أعظم إنسان وأنا هابقى وراك".

الأغنية من كلمات محمود سليم، ألحان محمود صلاح، وتوزيع محمد بدر، وتدور في أجواء مليئة بالمشاعر الدافئة التي تعبّر عن الإخلاص والحب الحقيقي، مؤكدة أن "المهر الحقيقي هو الحياة بجانب من نحب".

ويضم الميني ألبوم عددًا من الأغاني التي تحمل الطابع الرومانسي نفسه، ليقدم تجربة موسيقية تعبّر عن العاطفة والوفاء بشكل مختلف وجذاب.

وتعاونت رنا سماحة في الميني الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، الألبوم من إنتاج معتز رضا، ويأتي التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "عاملة عبيطة".

وأغاني الميني ألبوم هي: "مهري حياة" أغنية رومانسية من كلمات محمود سليم، ألحان محمود صلاح، وتوزيع محمد بدر.

"هختار حبه" أغنية ذات إيقاع مقسوم من كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق.

"مش أصول" أغنية درامية من كلمات محمود سليم، ألحان مؤمن عمارة، وتوزيع مؤمن ياسر.

وأغنية قلبي الغلبان وأغنية بامبينو.