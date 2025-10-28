الارشيف / فن ومشاهير

أحمد سعد يشعل حفل بـ أكتوبر وسط حضور كبير

  • أحمد سعد يشعل حفل بـ أكتوبر وسط حضور كبير 1/13
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يشعل حفل بـ أكتوبر وسط حضور كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار أحمد سعد حفلا غنائيا ضخمًا لصالح إحدى شركات على طريق الواحات في منطقة السادس من أكتوبر وسط حضور آلاف محبيه الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات. 

c3954f598d.jpg
b270ff9ab9.jpg
4a176919b4.jpg
734917bfbe.jpg
9e07b4365f.jpg

احمد سعد يشعل حفل باكتوبر وسط حضور كبير

قدّم الحفل الإعلامي ممدوح الشناوي وكانت أولى الفقرات الساحر عزام الذي قدّم فقرة مميزة نالت إعجاب الحضور، وحيث أشاد احمد سعد بالحضور بالتنظيم المبهر لمنظم الحفلات محمد منصور. 

cef1adc042.jpg
d9feed2995.jpg
9ebde3cf55.jpg
c4e7182066.jpg
2cc83e69ac.jpg
5d2d02e611.jpg
5a9e7ce1ff.jpg

تفاصيل الحفل

وقدّم سعد خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني الحديثة والسابقة التي حققت نجاحا كبيرًا خلال الفترة الماضية مثل “اليوم الحلو ده” و”وسع وسع” و”ألف مرة” و”سايرينا يادنيا” و”مكسرات”، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغاني، استمر الحفل وسط حضور كبير فى جو من السعادة والبهجة.

