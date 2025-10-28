نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يشعل حفل بـ أكتوبر وسط حضور كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار أحمد سعد حفلا غنائيا ضخمًا لصالح إحدى شركات على طريق الواحات في منطقة السادس من أكتوبر وسط حضور آلاف محبيه الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

قدّم الحفل الإعلامي ممدوح الشناوي وكانت أولى الفقرات الساحر عزام الذي قدّم فقرة مميزة نالت إعجاب الحضور، وحيث أشاد احمد سعد بالحضور بالتنظيم المبهر لمنظم الحفلات محمد منصور.

تفاصيل الحفل

وقدّم سعد خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني الحديثة والسابقة التي حققت نجاحا كبيرًا خلال الفترة الماضية مثل “اليوم الحلو ده” و”وسع وسع” و”ألف مرة” و”سايرينا يادنيا” و”مكسرات”، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغاني، استمر الحفل وسط حضور كبير فى جو من السعادة والبهجة.