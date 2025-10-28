نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا وتيم حسن في احتفالية كبرى لشركة "سيدرز آرت برودكشن" بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر الأمير سرسق في بيروت احتفالية فنية ضخمة نظمتها شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان (Cedars Art Production – Sabbah Brothers) بمناسبة مرور 71 عامًا على تأسيسها، وسط حضور واسع لكوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتألقت السجادة الحمراء بتوافد النجوم الذين حرصوا على مشاركة الشركة العريقة فرحتها، وكان من أبرز الحضور:أحمد السقا، عمرو سعد، أحمد مالك، كريم فهمي، وليد توفيق، إلهام شاهين، كاريس بشار، وتيم حسن، إلى جانب عدد كبير من صناع الدراما والإعلاميين وشخصيات من الوسط الفني اللبناني والعربي.

وجاءت الاحتفالية لتؤكد المكانة الكبيرة التي تحتلها شركة صباح إخوان كإحدى أعرق شركات الإنتاج في العالم العربي، بعد مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود، قدمت خلالها عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة في وجدان الجمهور.

وقد تخلل الحفل كلمات مؤثرة استعرضت تاريخ الشركة وإنجازاتها، مع عرض لقطات أرشيفية نادرة من أهم إنتاجاتها، كما تم تكريم عدد من رموز الدراما الذين ساهموا في نجاح مسيرتها الممتدة منذ عام 1954 وحتى اليوم.