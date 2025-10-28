الارشيف / فن ومشاهير

روبي تتألق في حفل غنائي بالأهرامات بلمسة عالمية

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة روبي في حفل غنائي ضخم بمنطقة الأهرامات خلال الساعات الماضية لتقدم حفلا جديدا ضمن سلسلة حفلاتها الجماهيرية المميزة.


أطلت روبي بإطلالة مختلفة ومميزة بتصميم مناسب للمنطقة التي أقيم بها الحفل والذي جاء بلمسة عالمية حيث حضر عدد كبير من خبراء الموضة والتجميل من عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربي.


وقدمت روبي عددا كبيرا من أهم أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص على مدار الحفل ومن الأغاني التي قدمتها روبي،"تاني وبيداري كده وحتة تانية" وغيرها من الأغنيات.

وتستعد روبي لمقابلة جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات داخل وخارج مصر، كما تستعد لإطلاق عدد من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة القادمة.

