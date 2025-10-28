نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل شاكر يعلن تأجيل حفلاته دعمًا لوالده فضل شاكر: «العائلة أولًا.. وسأعود إليكم قريبًا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في لفتة إنسانية تعبّر عن عمق الروابط الأسرية ودفء المشاعر، أعلن الفنان محمد فضل شاكر نجل النجم فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عن تأجيل جميع حفلاته المقبلة، موضحًا أن هذا القرار جاء رغبة منه في الوقوف إلى جانب والده وعائلته في ظل الظروف الخاصة التي يمرون بها خلال هذه الفترة.

ونشر محمد شاكر منشورًا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي، أرفقه بصورة بالأبيض والأسود ظهرت فيها ملامح الحزن والهدوء، وكتب فيه: «منذ فترة اضطررت آسفًا إلى تأجيل جميع حفلاتي، رغبةً مني في الوقوف إلى جانب والدي وعائلتي في الظروف التي نمرّ بها جميعًا...».

وأضاف محمد فضل شاكر في رسالته أنه يحمل في قلبه محبة كبيرة لجمهوره الذي لم يتوقف عن دعمه ومساندته، مؤكدًا أنه سيعود قريبًا لإحياء حفلاته في عدد من الدول المجاورة فور تحسن الأوضاع، مشددًا على امتنانه العميق لكل من تفهّم موقفه.

كما وجّه شاكر رسالة صادقة لجمهوره قائلًا:«أرجو من كل من كان ينتظر حضوري في الحفلات التي تم تأجيلها أن يتفهم ظروفي ويسامحني، وإن شاء الله سأكون معكم في أول فرصة قريبة».

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور الفنان اللبناني الشاب، معبرين عن احترامهم الكبير لموقفه الإنساني تجاه أسرته، ومؤكدين أنهم ينتظرون عودته بفارغ الصبر، لما يتمتع به من صوت دافئ وإحساس صادق ورقيّ فني وراثه عن والده النجم فضل شاكر.

ويُعد هذا القرار خطوة جديدة تُبرز الجانب الإنساني في شخصية محمد شاكر، الذي أثبت خلال السنوات الماضية أنه لا يسعى فقط وراء الأضواء والشهرة، بل يضع الأسرة والمشاعر الحقيقية فوق كل اعتبار، الأمر الذي زاد من محبة جمهوره ودعمه له في هذه المرحلة.

ويُذكر أن محمد فضل شاكر كان يستعد لإحياء عدد من الحفلات في دول عربية مختلفة، إلا أنه قرر تأجيلها مؤقتًا على أن يُعلن عن المواعيد الجديدة قريبًا بعد استقرار الأوضاع الأسرية.

