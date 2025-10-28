نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يحتفل بأول عيد ميلاد لـ فرح الموجي بعد زواجهما: "كل سنة وأنتي أجمل ما في حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



احتفل الفنان أحمد جمال بعيد ميلاد زوجته فرح الموجي بطريقة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث وجه لها رسالة مليئة بالمشاعر الصادقة والامتنان، عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بوجودها في حياته، مؤكدًا أن هذا اليوم يحمل معنى خاصًا لأنه أول عيد ميلاد يجمعهما تحت سقف واحد بعد الزواج.

وكتب أحمد جمال في منشوره قائلًا: “فرحنا كان يوم 25 / 10وعيد ميلادك النهارده 27 / 10أول عيد ميلاد وإحنا مع بعض في بيتنا.”



وأضاف:"كل سنة وانتي طيبة يا أجمل بنت في الدنيا، ربنا يحميكي ويخليكي ليا ويقدرني أسعدك طول العمر."

كلمات أحمد جمال لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئته وزوجته بهذه المناسبة، معبرين عن إعجابهم بعلاقتهما الراقية التي تجمع بين الرومانسية والاحترام المتبادل، حيث وصفه البعض بأنه نموذج للرجل الداعم والمحب لزوجته.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من حفل زفافهما الذي أُقيم يوم 25 أكتوبر، في أجواء مفعمة بالفرح، بحضور نخبة من الأصدقاء والمقربين، إذ خطفت العروس الأنظار بإطلالتها الأنيقة، فيما بدا العريس في قمة سعادته وهو يحتفل ببداية فصل جديد في حياته.

الجدير بالذكر أن أحمد جمال، الذي اشتهر بصوته القوي وأدائه المميز منذ انطلاقته من برنامج "Arab Idol"، يعيش حالة من الاستقرار والسعادة على المستويين الفني والشخصي، حيث يواصل تحضير أعمال غنائية جديدة من المنتظر طرحها قريبًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونات مميزة ومفاجآت لجمهوره.

وبكلماته الرقيقة تجاه زوجته، أثبت أحمد جمال مرة أخرى أنه لا يكتفي بالتعبير عن إحساسه في الأغاني فقط، بل يعيش فنه ومشاعره في تفاصيل حياته اليومية، ليمنح جمهوره دائمًا صورة الفنان الحقيقي الذي يجمع بين الموهبة والإنسانية.