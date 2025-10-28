نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يتألق في “وطن السلام” ويشيد بدعم مصر لفلسطين: “أغنيتي من القلب إلى كل العرب” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشعل الكينج محمد منير أجواء احتفالية “وطن السلام” المقامة بدار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" مجموعة من الصور التي وثّقت لحظات فنية وإنسانية مميزة جمعته بالمطرب محمد حماقي خلال تقديمهما دويتو أغنية “في ظهرك يا فلسطيني”، التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين ومتابعي الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر منير عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مؤكدًا أن “وطن السلام” يعد احتفالية مشرفة تُجسد روح الفن المصري والتضامن العربي، مشيرًا إلى أنه فخور بموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ومتمنيًا أن تكون أغنيته قد لامست قلوب الجماهير ووصلت رسالتها الإنسانية لكل من يستمع إليها.

كما وجه الكينج تحية تقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للفن والفنانين، معتبرًا أن دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية تمثل صرحًا ثقافيًا وفنيًا عظيمًا يليق بمكانة مصر.

وشهدت الاحتفالية مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، حمزة نمرة، ومدحت صالح، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، وقدم الفقرات الإعلامية إسعاد يونس وسط أجواء من الفخر والبهجة الوطنية.

