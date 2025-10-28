نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى تفتح النار على المتطفلين: الشهرة سلاح ذو حدين والمخرج لا يحق له إهانة الممثل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



أكدت الفنانة بشرى أن الشهرة ليست دائمًا نعمة كما يظن البعض، بل قد تتحول إلى نقمة حين يتجاوز الجمهور حدود الخصوصية ويتدخل في حياة الفنانين دون إذن، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا ذا حدين، إذ منحت الجمهور مساحة للتعبير لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام كثير من السلوكيات السلبية.

وقالت بشرى إن الفنان يعيش بين ظلمين؛ ظلم الجمهور الذي يقتحم تفاصيل حياته، وظلم بعض من يسيئون فهمه، موضحة: "الشهرة فيها جانب جميل وجانب مؤلم، والناس أحيانًا بتنسى إن الفنان إنسان له خصوصية، لما بيتصور أو يُتكلم عنه دون إذن، ده بيكون من سلبيات الشهرة."

وأضافت أن الجمهور ليس كتلة واحدة، فهناك جمهور راقٍ يتعامل باحترام عند اللقاء المباشر، بينما جمهور السوشيال ميديا السلبي "جبان يختبئ خلف الشاشات ويطلق أحكامه دون وعي أو رحمة" على حد وصفها.

وفي حديثها عن معايير التعامل داخل مواقع التصوير، شددت بشرى على ضرورة احترام العلاقة بين المخرج والممثل، قائلة إن المخرج الحقيقي يجب أن يمتلك مزيجًا من الشدة واللين، وأي مخرج يستخدم أسلوبًا غير راقٍ في إدارة الفنانين لا يستحق تكرار التعاون معه.

وعن آخر أعمالها الفنية، شاركت بشرى في مسلسل «سيد الناس» إلى جانب الفنان عمرو سعد، حيث جسدت شخصية محورية ضمن أحداث العمل الذي دارت قصته حول الصراعات الإنسانية والمادية التي تشتعل بعد وفاة الأب، ليجد الابن نفسه وسط شبكة من الأسرار والمخاطر التي تهدد مستقبله وعائلته، بمشاركة نخبة من النجوم منهم أحمد زاهر، إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، وإنجي المقدم.

