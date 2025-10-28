نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء من السعادة، افتتحت الفنانة أمل رزق رقاق المدق بالتجمع الخامس، حضر الحفل عدد من نجوم الفن والمشاهير، حيث احتفلت أمل رزق بعيد ميلاد الفنانة نهال عنبر وسط حضور كبير من الأصدقاء والمعجبين.

أبرز الحاضرين لحفل عيد ميلاد نهال عنبر

وكان من بين الحضور الإعلاميات الكبيرات سهير شلبى وبوسى شلبى ولمياء فهمى عبد الحميد، إلى جانب الفنانين إيهاب فهمى وحرمة يسرا وعبير منير إيناس عز الدين وغيرهم. كما حضر رجل الأعمال محى بدراوى وحرمة رشا بدراوى وخبير التجميل أحمد لطفى وحرمة وسامى لبيب وحنان سراج، المهندس ماهر وحرمة الدكتورة هبة اسماعيل الدكتورة رشا العنانى ووالدكتور محمد وحرمة ماهى وفاطمة الشريف واللؤاء فواد حجازى وحرمة ورجل الأعمال وليد شنب ونخبة من الحرمة حيث شهد الحفل تواجدًا لافتًا من الجالية السعودية ولعديد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والاجتماعي.