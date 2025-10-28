الارشيف / فن ومشاهير

أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع

0 نشر
0 تبليغ

  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 1/8
  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 2/8
  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 3/8
  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 4/8
  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 5/8
  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 6/8
  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 7/8
  • أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر بالتجمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء من السعادة، افتتحت الفنانة أمل رزق رقاق المدق بالتجمع الخامس، حضر الحفل عدد من نجوم الفن والمشاهير، حيث احتفلت أمل رزق بعيد ميلاد الفنانة نهال عنبر وسط حضور كبير من الأصدقاء والمعجبين.

3645cbf82e.jpg
cd1f6fda12.jpg
7224d92f13.jpg
a986d54577.jpg
ed1fec6b9f.jpg
1331f3c142.jpg
500c8a5a98.jpg

أبرز الحاضرين لحفل عيد ميلاد نهال عنبر 

 

وكان من بين الحضور الإعلاميات الكبيرات سهير شلبى وبوسى شلبى ولمياء فهمى عبد الحميد، إلى جانب الفنانين إيهاب فهمى وحرمة يسرا وعبير منير إيناس عز الدين وغيرهم. كما حضر رجل الأعمال محى بدراوى وحرمة رشا بدراوى  وخبير التجميل أحمد لطفى وحرمة وسامى لبيب وحنان سراج، المهندس ماهر وحرمة الدكتورة هبة اسماعيل الدكتورة  رشا العنانى ووالدكتور محمد وحرمة ماهى وفاطمة الشريف واللؤاء فواد حجازى وحرمة ورجل الأعمال وليد شنب ونخبة من الحرمة حيث شهد الحفل تواجدًا لافتًا من الجالية السعودية ولعديد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والاجتماعي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

قد تقرأ أيضا