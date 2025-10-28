طرح أغنية "كلكوا فله" لـ بوسي والعسيلي من فيلم "السادة الافاضل "

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة بوليت بروف فيلمز اغنية كلكوا فله من فيلم السادة الافاضل غناء المطربة بوسي ومحمود العسيلي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عطار وتوزيع أحمد طارق يحيى.



وفي سياق آخر حقق فيلم السادة الافاضل إيرادات وصلت إلى 18 مليون و500 الف جنيه بعد اسبوع من عرضه، ليحافظ على صدارة البوكس اوفيس

ويعرض الفيلم الان في السينمات بمصر وفي الوطن العربي يوم 30 اكتوبر.

قصة العمل:

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.



الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، امباير