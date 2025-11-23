كمال أبو رية: شبعت من فكرة الزواج.. والمجاملة تفسد الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان كمال أبو رية خلال لقائه في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم، أنه لا يفكر مطلقًا في خوض تجربة الزواج مرة أخرى، موضحًا أن نمط حياته الحالي لا يترك له مساحة لهذه الخطوة، وقال: “عندي صداقات كتير وبسافر وبحب ألعب رياضة ومعنديش فراغ.. شبعت من فكرة الزواج”.

تصريحات كمال أبو رية

وأشار إلى أنه كثيرًا ما لاحقته شائعات الزواج والطلاق، مؤكدًا أنه يتعامل معها بالرد بالحقيقة فقط، مضيفًا: “الشائعات دي ساعات بتكون محصلتش أصلًا”.



وتحدث كمال أبو رية عن نظرته لزواج ابنته، مؤكدًا أن ما يتمناه لها هو رجل “يتقي الله ويحس بمراته ويحترمها ومايتخلاش عنها بسهولة”.

كما أشاد بموهبة ابنه أحمد، معتبرًا أنه يملك حضورًا قويًا وكاريزما أمام الكاميرا، وقال: “أحمد موهوب وطلته حلوة.. وأنا بدأت زيه بالضبط”.

كما جدد أبو رية رفضه لفكرة المجاملة داخل الوسط الفني، واصفًا إياها بأنها “تفسد الفن وتضر الجميع”، وانتقد بعض المؤلفين الذين يعرضون سلبيات المجتمع بشكل مبالغ فيه و”فجّ”، مشيرًا إلى أن دور الدراما ليس التشهير، بل تقديم حياة أفضل. وأضاف: “مش دورنا نعرض عيوب الناس ونسيء لأسلوب حياتهم.. لازم نشوف إزاي نكون أفضل”.