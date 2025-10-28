الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد الوسط الفني المصري احتفاءً لافتًا بعودة الفنان محمد سلام إلى الأضواء، بعد غياب دام قرابة عامين، إثر موقفه الرافض للمشاركة في عرض مسرحي ضمن موسم الرياض تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

محمد سلام يعود للساحة الفنية بعد غياب عامين .. فيديو

وجاءت عودته مزدوجة، من خلال الإعلان عن أول بطولة مطلقة له في مسلسل "كارثة طبيعية"، ومشاركته في احتفالية "وطن السلام" أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قدّم عرضًا تمثيليًا عن تاريخ سيناء إلى جانب نخبة من الفنانين، بينهم آمال ماهر، أصالة، وحمزة نمرة.



وكان سلام قد أثار جدلًا واسعًا عام 2023 بعد انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، معلنًا في فيديو مؤثر أنه لا يستطيع تقديم عمل كوميدي بينما "غزة تغرق في الدماء"، متسائلًا: "هقول لربنا إيه؟". هذا الموقف أدى إلى استبعاده من العمل واستبداله بالممثل محمد نور، وتعرض لاحقًا لهجوم من بعض زملائه، بينما التزمت بطلة العرض مي عز الدين الصمت.



عودة سلام قوبلت بترحيب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون نموذجًا للفنان الملتزم بقضاياه، مشيدين بثباته على موقفه رغم الخسائر المهنية.

وكتب الفنان صبري فواز: "هي دي أحلى حمد الله على السلامة"، فيما قال حمزة العيلي: "عودًا عظيمًا يا أبو سلام، أمام الرئيس وأمام العالم كله". أما الناقدة ماجدة خير الله، فوصفت الاستقبال الحافل بأنه "يليق بفنان لم يتراجع عن قناعاته".



وفي منشور مطوّل، كتب الفنان عباس أبو الحسن: "الناس كانت بتحبه قيراط، وبعد موقفه حبوه 24 قيراط"، مشيرًا إلى أن سلام دفع ثمنًا باهظًا بجلوسه في بيته لعامين دون عمل، لكنه عاد اليوم وسط تصفيق حار واعتراف جماعي بموقفه المشرف.