الرياض - كتبت رنا صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الرابع والخمسين في العاصمة بيروت، وسط أجواء دافئة جمعتها بنخبة من أصدقائها المقربين وعدد من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ71 لتأسيس شركة "الصباح إخوان" للإنتاج الفني.

إليسا تحتفل بعيد ميلادها وتتغزل بكريم فهمي

وشهد الحفل حضورًا لافتًا لنجوم مصريين بارزين، من بينهم أحمد السقا، ماجد المصري، وكريم فهمي، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين وشخصيات عامة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة دخول النجوم واحتضان إليسا لهم، وسط أجواء من الفرح والامتنان.



وأثارت إليسا تفاعلًا واسعًا بعد ظهورها في الفيديو وهي تتغزل بالفنان كريم فهمي، قائلة له: "أنت أمور بشكل وبقعد أتغزل فيك في المسلسل"، ما جعلها تتصدر التريند على منصات التواصل.



وعبر حسابها على إنستغرام، نشرت إليسا صورة لها بجانب قالب الحلوى، وكتبت: "شكراً لجميع رسائلكم وكلماتكم الرقيقة. العائلة، الأصدقاء، المعجبين وكل من فكر بي، أنتم تذكرونني كم أنا سعيدة حقًا لكوني محاطة بكل هذا الحب". وأضافت: "نخب البدايات الجديدة والأيام الأكثر إشراقًا المليئة بالسعادة والحب والامتنان... دائمًا".



وتفاعل جمهور إليسا من مختلف أنحاء الوطن العربي مع منشورها، مقدمين لها التهاني والتمنيات بعام جديد مليء بالنجاح والتألق، مؤكدين مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.