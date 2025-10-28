الرياض - كتبت رنا صلاح - ردّت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب تعبيرها المتكرر عن حبها لمصر، مؤكدة أن مشاعرها تجاه البلاد ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى طفولتها، حيث نشأت في بيت عروبي تربّى على حب مصر والعواصم العربية.

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي حبها لمصر

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، خاطبت فواخرجي من وصفتهم بـ"الأشقاء السوريين" الذين اتهموها بـ"التطبيل"، قائلة بأسلوب ساخر: "الطبلة دي؟ لا، ده قلبي... نعم إنه قلبي... وبيدق على المقسوم؟ شكرًا للمقسوم الذي جعلني في مصر... وشكرًا"، مستعيرة جملة من الأغنية الشهيرة "الغزالة رايقة".

وتفاعل جمهورها مع المنشور بين مؤيد لموقفها ومشيد بصدق مشاعرها، وبين من اعتبر ردها راقيًا في مواجهة موجة الانتقادات التي وُجهت لها بعد نشرها عدة منشورات وقصص عبر خاصية "ستوري"، عبّرت فيها عن حبها الكبير لمصر وشعبها.

وتقيم فواخرجي في القاهرة منذ مطلع العام الحالي برفقة عائلتها، وشاركت في عدد من الفعاليات والمناسبات الفنية والاجتماعية، كما ظهرت في لقاءات إعلامية عبّرت خلالها عن سعادتها بالإقامة في مصر.

وترتبط النجمة السورية بعلاقة فنية طويلة مع الدراما المصرية، حيث شاركت في أعمال بارزة من بينها مسلسل "أسمهان"، الذي رسّخ حضورها لدى الجمهور المصري والعربي، إلى جانب أعمال أخرى ساهمت في تعزيز مكانتها الفنية في المنطقة.