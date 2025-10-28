زينة تنهي تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة" قبل يومين من انطلاق عرضه.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - تنهي الفنانة زينة اليوم الثلاثاء تصوير آخر مشاهدها في مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، وذلك بعد رحلة تصوير استمرت أكثر من ثلاثة أشهر شهدت عدة توقفات بسبب الإجازات وانشغال بعض أبطال العمل بمشروعات فنية أخرى، ومن المقرر انطلاق عرض حلقات العمل على منصة Yango Play بعد غدٍ الخميس 30 أكتوبر، بمعدل حلقتين أسبوعيًا.

زينة تنهي تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"

وعلى الرغم من تعرضها لإصابة قوية في الركبة خلال تصوير أحد المشاهد قبل ثلاثة أسابيع، واصلت زينة على استكمال تصوير العمل، فقد تعرضت لشرخ في الركبة نتيجة سقوطها أثناء التصوير، واضطرت لوضع جبيرة طبية، وكان الأطباء قد أوصوها بالراحة لمدة 21 يوما، لكنها فضلت مواصلة التصوير التزامًا بجدول العمل المحدد، ما جعل إصابتها لم تلتئم بالكامل حتى الآن.

قصة المسلسل

يتكون مسلسل "ورد وشوكولاته" من 10 حلقات، وهو مستوحى من قصة حقيقية أثارت جدلًا واسعا في العالم العربي، تبدأ أحداثه بأجواء رومانسية حالمة قبل أن تتحول تدريجيًا إلى صراع نفسي وعاطفي معقد، تتبدل فيه المشاعر بين الحب والخذلان، وتتصاعد الأحداث وصولًا إلى نهاية غير متوقعة مليئة بالمفاجآت.

ابطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاته" إلى جانب زينة كل من: محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

فيلم بنات الباشا

بالتوازي مع انتهاء تصوير المسلسل، تترقب زينة عرض فيلمها الجديد "بنات الباشا" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، والفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل، ويشاركها البطولة كل من صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وتظهر سوسن بدر كضيفة شرف.

فيلم الشيطان شاطر

كما تضع زينة اللمسات الأخيرة على تصوير فيلمها الآخر "الشيطان شاطر"، الذي يجمعها بالفنان أحمد عيد، ويشارك في بطولته محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجي وآخرون. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف، وتجسد فيه زينة شخصية مذيعة تليفزيونية شهيرة تخوض صراعًا دراميًا مثيرًا.