المال يفرّق ما جمعه الدم.. رشدي الشامي يفتح بوابة الأسرار في «قسمة العدل»

القاهرة - محمد ابراهيم -

في دراما اجتماعية جريئة تطرق باب أحد أكثر المواضيع حساسية في المجتمع المصري، يواصل الفنان رشدي الشامي تصوير مشاهده في مسلسل «قسمة العدل» المقرر عرضه في ديسمبر المقبل ضمن الموسم الشتوي، وتشاركه البطولة النجمة إيمان العاصي التي تعود من خلال العمل إلى منطقة درامية مشحونة بالعاطفة والصراع الإنساني.

تفاصيل شخصية رشدى الشامي

يجسد رشدي الشامي شخصية تاجر قماش كبير في منطقة الأزهر، يعيش وسط تجارة عامرة وأبناء تتنازعهم الأطماع والمشاعر، ليجد نفسه في قلب معركة خفية عنوانها «العدل بين أولاده» وتلعب إيمان العاصي دور ابنته «مريم» التي تحاول حماية ترابط العائلة من الانهيار وسط صراعات الميراث والمشاعر والغيرة الأخوية.

المسلسل يفتح جرحًا اجتماعيًا مسكوتًا عنه، حيث يناقش فكرة المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، ويطرح تساؤلًا جريئًا: هل يمكن أن تستقيم العدالة داخل الأسرة إذا تغيّرت «قسمة الأب»؟ وكيف يتحول الميراث إلى لعنة تهدد بتمزيق عائلة بأكملها؟

أبطال مسلسل قسمة العدل

«قسمة العدل» من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وإنتاج United Studios بإشراف دينا كريم، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم خالد كمال، دنيا ماهر، عابد عناني، إيناس كامل، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمري، وعلاء قوقة.

ويعيش رشدي الشامي موسمًا فنيًا مزدحمًا، إذ يشارك بالتوازي في مسلسل «قتل اختياري» مع ركين سعد وأحمد خالد صالح، الذي يناقش مأساة الأمهات مع أطفال متلازمة داون في معالجة إنسانية مؤثرة تجمع بين الدموع والرحمة.