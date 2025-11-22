نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجمة التونسية عفاف بن محمود تفوز بجائزة أحسن ممثلة عن فيلم"الجولة ١٣" بختام مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت منذ قليل النجمة التونسية عفاف بن محمود، بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "الجولة ١٣" للمخرج التونسي محمد علي النهدي، في ختام فعاليات الدورة ٤٦ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"الجولة 13" الذي تمتلك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART حقوق توزيعه، هو فيلم روائي من إنتاج تونس، وناطق بالعربية، وتبلغ مدته 89 دقيقة، وشارك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة آفاق عربية، بحضور صناع العمل وضيوف شرف من دولة تونس، منهم الفنان الكبير لمين النهدي، المخرج والفنان محمد علي النهدي، عفاف بن محمود، هاني بن جبورية، والمؤلف الموسيقي سليم عرجون.

ينسج الفيلم دراما إنسانية قوية تتبع قصة "كامل"، بطل الملاكمة السابق الذي تخلى عن مسيرته الاحترافية من أجل زوجته "سامية"، مستمدًا قوته وحياته من حبها ونظرة الإعجاب في عيني ابنه "صبري"، تتغير ملامح حياة العائلة حين يسقط الطفل "صبري" في ساحة المدرسة وتُكسر ذراعه، ليكشف الفحص الطبي عن خبر مدمر وهو إصابته بورم خبيث، ينقلب استقرار الأسرة رأسًا على عقب، ويجد "كامل' نفسه أمام صراع وجودي قاسٍ مع القدر، يجعل كل جولة في حياته اختبارًا جديدًا لقوته وصلابته الإنسانية.

جدير بالذكر أن محمد علي النهدي، ممثل ومخرج تونسي من مواليد 1972، درس المونتاج وتخرج في المعهد الحر للسينما الفرنسية. أخرج عددًا من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز دولية، من بينها: "المشروع"، "كان ياما كان في دوت الخليج"، و"فاطوم". صدر فيلمه الروائي الطويل الأول "معز" عام 2022، ويأتي "الجولة 13" كعمله الروائي الطويل الثاني.