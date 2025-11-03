نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلمسة ناعمة.. مي عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جينز أنيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث إطلالة لها، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة خطفت بها الأنظار.

وظهرت مي عمر بفستان جينز كاجوال أنيق يعكس ذوقها العصري والبسيط في الوقت نفسه، ونسّقت معه حقيبة وردية جذابة وحذاءً أبيض أضاف لمسة من الرقي والنعومة إلى إطلالتها.

تفاعل جمهور مي مع الصورة بكثافة، وتغزّل كثيرون في أناقتها الطبيعية التي تجمع بين الأنوثة والبساطة في كل ظهور لها.

زيارة مي عمر للأهرامات

ومن ناحية اخري، كانت قد شاركت مي عمر جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام صورها خلال زيارتها للأهرامات، معبرة عن انبهارها بالتطور الكبير الذي شاهدته.

وكتبت مي عمر عبر حسابها بموقع إنستجرام: “‏من وأنا طفلة صغيرة، كان عندي حلم أزور الأهرامات وأحس بعظمة المكان ده. وفعلا زرتها لأول مرة من أكتر 20 سنة، وقتها كانت لحظة سحرية عمري ما نستها، والنهاردة، بعد كل السنين دي، رجعت أزور الأهرامات من تاني ومن اللحظة الأولى انبهرت بالتطور الرهيب اللي شفته”.

وأكملت مي عمر: "‏شفت قد إيه المكان اتحول لمزار سياحي عالمي بمعنى الكلمة، المكان بقى منظم، جميل، راقي وكل تفصيلة فيه بقت بتحكي مش بس عن تاريخنا، لكن كمان حاضرنا اللي بنفخر به، وده كله بفضل المجهود الكبير اللي اتعمل، والقيادة اللي آمنت إن مصر تستحق تكون في المكانة دي".

أحدث اعمال مي عمر

تنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “الغربان” خلال الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه في عام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، متناولًا معركة رومل في العلمين، ويشاركها البطولة عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي، في عمل درامي تاريخي ضخم يعيدها إلى أجواء مختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة.