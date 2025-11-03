السوبرانو شيرين أحمد طارق عن اتهامها بدعم المثليين: ضحكنا أنا وزوجي وأنا متزوجة من رجل محترم

القاهرة - محمد ابراهيم - في أول ظهور إعلامي لها بعد مشاركتها المبهرة في احتفالية المتحف المصري، تحدثت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق عبر مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON ببرنامج "كلمة أخيرة" عن كواليس مشاركتها في الحدث الكبير، مشيرة إلى أنها ما زالت حتى الآن غير مصدقة لما عاشته من مشاعر وتجربة فنية وإنسانية استثنائية.

السوبرانو شيرين أحمد طارق تدافع عن اتهامها بدعم المثليين

وقالت شيرين أحمد طارق عن كواليس مشاركتها في الحفل: "كنا نتدرب على الحفل لفترة طويلة، لكن في لحظة العرض كنت حاضرة كليا وشعرت بكل الدفء والحب الكبير من الجمهور وكأننا نعيش داخل حكاية عظيمة، وكان شعورا رائعا.

شيرين مع الموسيقار هشام نزيه

وأشادت شيرين بالتعاون المثمر مع الموسيقار هشام نزيه، قائلة: "هشام كان رائعًا، عملنا كثيرًا على تفاصيل الصوت والمؤثرات الموسيقية وطريقة الحكي من خلال الموسيقى ونقل هذه المشاعر الفياضة وأردنا أن يشعر الناس بما نقوله فعلًا.

وجود شيرين أحمد طارق علي المسارح العالمية

وأضافت عن الفرق بين وجودها على المسارح العالمية ومنها مسارح برودواي وبين وجودها وسط أهلها في مصر والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري: "في برودواي أكون ممثلة في الأساس والغناء جزء من التمثيل حيث أقول حكايات وقصص وهنا عندما عملت مع هشام نزيه، كنت أبحث عن صوتي الحقيقي، الصوت الذي يمثل مصر فعليًا، لذلك كانت هذه التجربة بالنسبة لي وكنت متحمسة للغاية.

امتنان شيرين أحمد طارق لمصممة الأزياء

كما عبرت عن امتنانها لمصممة الأزياء نورا عزازي التي تولت تصميم ملابسها في الحفل، مضيفة: " كنت محظوظة بنورا عزازي التي صممت عدد كبير من الأزياء في هذا الحفل وجعلتني اشاهد التصميمات والرسومات قبل انا ارتديها والحقيقة أنني لم افعل شيء بسبب إنه ا استطاعت ان تخلق هذه الشخصية التي كنا أمثلها وكنت سعيدة بالعمل معها.

وتحدثت شيرين عن أجواء ما بعد الحفل وماذا زارت في مصر قائلة: "الآن أنا أعيش تجربة مصرية حقيقية وأنا حاليًا في أسوان أستمتع بكل هذا التاريخ والجمال، وسأعود قريبًا إلى الإسكندرية بلدي لأقضي بعض الوقت مع عائلتي، وآخر مرة زرت الإسكندرية كانت منذ أعوام طويلة، ولدي هناك أصدقاء وعائلة كبيرة.

وعن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حياتها الخاصة، وشائعات دعمها لـ "المثليين" قالت: "الحقيقة أنني استمعت إلى كل هذه الشائعات المجنونة، وزوجي وأنا كنا نضحك بشأنها، أنا سعيدة في زواجي ومتزوجة من رجل محترم، وغضبت قليلًا لأن هذه الشائعات شملت غمامة على فرحتي الكبيرة.

واختتمت شيرين حديثها قائلة: "شعرت بفخر وحب كبير من المصريين والمصورين وكل من دعمني، أنا فخورة بانتمائي لهذا الشعب العظيم."