هل يكون توروب الوريث الشرعى لسواريش وريبيرو فى الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 11:28 مساءً - مر عدة مدربين أجانب على تاريخ النادي الأهلي، والذين تولوا قيادة الفريق دون أن ينجحوا في تحقيق أي بطولة رسمية، ليكتفي تاريخهم بالمرور المؤقت على "القلعة الحمراء"

وبعد تراجع نتائج فريق الأهلى فى الاونة الاخيرة تخشى جماهيره أن ينضم الدنماركى ييس توروب المدير الفنى الجديد لهذه القائمة لو استمر تراجع الأداء والنتائج.

وتضم هذه القائمة أسماء حديثة كان آخرها الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي قاد الفريق في عام 2025، وقبله البرتغالي ريكاردو سواريش، الذي أشرف على تدريب الأهلي في عام 2022.

تعادل الفترة التي قاد فيها الإسباني ريبيرو النادي الأهلي والتي بلغت 94 يومًا مدة تولي البرتغالي ريكاردو سواريش الفريق بمرة ونصف والتي بلغت 61 يومًا، (بما يعادل 8% فقط من مدة عقده المتفق عليها والتي من المفترض أن تبدأ في يوليو 2022 حتى 2024).

رُغم أن فترة قيادة ريبيرو للفريق أطول، إلا أن نتائج سواريش مع الفريق أفضل، حيث قاد البرتغالي المارد الأحمر في 17 مباراة،- بزيادة 10 مباريات عن ريبيرو- غلب عليها الفوز بنحو 53% برصيد 9 مباريات، مقابل التعادل في 5 أخرى، والخسارة في 3.

غلب التعادل على مباريات ريبيرو بنسبة 57% برصيد 4 مباريات من أصل 7، مقابل الخسارة في مباراتين، والفوز في أخرى وحيدة، وبالتالي يكون قد حقق سواريش مع الأهلي 30 نقطة بما يعادل نقاط ريبيرو 6 مرات.

أحرز لاعبو النادي الأهلي 22 هدفًا تحت قيادة سواريش، مقابل تلقيه 6، بينما سجل الفريق 10 أهداف تحت قيادة ريبيرو، مقابل تلقيه 11 آخرين.

أرقام توروب مع الأهلى

ووصل الدنماركى ييس توروب، المدير الفنى للنادى الأهلى، للمباراة الخامسة مع المارد الأحمر بعد توليه المسئولية خلفاً للإسبانى خوسيه ريبيرو.

واستطاع توروب أن يحقق ثلاثة انتصارات وتعادل فى مباراتين، وسجل الفريق تحت قيادته 5 أهداف، وتلقت شباكه هدفين منذ توليه المسئولية خلفاً لعماد النحاس المدرب المؤقت.

الاهلى يفشل للمرة الثانية فى الفوز فى الدوري

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الممتاز، بعد تعادله سلبيا مع فريق المصري البورسعيدي.

واستضاف الأهلي نظيره فريق المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري نايل، على استاد برج العرب.

ترتيب الأهلي والمصري

بهذا التعادل يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثاني بترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما لعب 12 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة.

بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس، برصيد 20 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يطير فريق النادي الأهلي إلى الإمارات استعدادا لمواجهة نظيره فريق سيراميكا ، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل، الموافق 6 فبراير الجاري، في تمام الساعة 5 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 7 مساءا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب ستاد هزاع بن زايد.