العالم اليوم - إسرائيل تستعد لهجوم ضد حزب الله بسبب "تجهيزاته العسكرية"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تستعد لهجوم ضد حزب الله بسبب "تجهيزاته العسكرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 11:20 مساءً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن إسرائيل تستعد لتصعيد ضد حزب الله في لبنان، بسبب ما تعتبره إعادة بناء الحزب لبنيته التحتية شمال نهر الليطاني.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن الحكومة اللبنانية تظهر عجزها في مواجهة هذا الحشد من جانب حزب الله، مما يتطلب منا الرد.

ووفق الهيئة، تعتبر إسرائيل تعزيز حزب الله العسكري "تعزيزا سريعا"، وتستعد لتصعيد محتمل على الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن حزب الله يعمل على إعادة تأهيل بنيته التحتية، لا سيما في المنطقة التي يسيطر عليها شمال نهر الليطاني، وكذلك في منطقة بيروت، وذلك لتصعيب هجوم إسرائيلي.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترى أن الحكومة اللبنانية تُظهر عجزا كبيرا في مواجهة تنامي قوة "المنظمة الإرهابية"، مما يتطلب من إسرائيل الرد على الانتهاكات.

وذكر مسؤولون إسرائيليون كبار أنه لن يكون هناك مكان بمنأى عن هجوم إسرائيلي على العاصمة بيروت، التي تمتنع إسرائيل حتى الآن عن مهاجمتها.

ولفتت هيئة البث إلى أن شعورا بالإحباط يسود داخل حزب الله بسبب تقصيره في الرد على الهجمات الإسرائيلية التي استمرت دون عائق تقريبا في الآونة الأخيرة.

وقد يكون هذا الإحباط، الذي يسود صفوف التنظيم الميدانية، بمثابة فرصة لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل تتعارض مع النهج الذي رسمه زعيم حزب الله نعيم قاسم.

ويحمل نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية كل ما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية التي تُلحق خسائر في صفوف حزب الله، معتقدا أن رد الحزب، الذي لا يزال يحاول التعافي من الحرب، سيصب في مصلحة إسرائيل.