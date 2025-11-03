نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبوالغيط يناقش مع مبعوث ترامب للشئون العربية والإفريقية الوضع في السودان وليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مساء اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للجامعة، حيث بحث الجانبان التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأوضاع في السودان وليبيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن بولس قدم خلال اللقاء شرحا مفصلا للأمين العام للجامعة حول الجهود الأمريكية الأخيرة في السودان لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات بشكل سريع والبدء في عملية سياسية سودانية - سودانية فضلًا عن الموقف الأمريكي الرافض للتصعيد والانتهاكات في منطقة الفاشر.

وكذلك أطلع المبعوث الأمريكي الأمين العام على الرؤية الأمريكية تجاه الأوضاع في ليبيا، مستعرضًا التحديات والفرص المتاحة لتحقيق الإستقرار في كل من البلدين العربيين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد على الدور المحوري لجامعة الدول العربية في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مستدامة للأزمات في السودان وليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة وجه في ختام اللقاء دعوة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي لزيارة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تأكيدًا على عمق العلاقات بين الجامعة والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون لخدمة قضايا المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانبين أكدا على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

