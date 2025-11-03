نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام الجخ يشعل السوشيال ميديا باقتراح سينمائي جريء للترويج للمتحف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مبادرة فنية جديدة تحمل بصمة إبداعه المعتادة، طرح الشاعر هشام الجخ فكرة مميزة تجمع بين الفن والتاريخ للترويج للمتحف المصري الكبير بطريقة غير تقليدية.

فقد كتب الجخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مقترحًا جريئًا لشركات الإنتاج الفني، دعاهم فيه إلى تنفيذ عمل درامي فيلم أو مسلسل قصير تدور أحداثه حول المتحف المصري الكبير، وتتناول محاولة خيالية لسرقة قناع الملك توت عنخ آمون، أحد أعظم الكنوز الأثرية في العالم.

وقال الجخ في منشوره: "أقترح على شركات الإنتاج عمل درامي يدور حول المتحف المصري الكبير ومحاولة سرقة قناع توت عنخ آمون مثلًا، ويتم ترجمته إلى لغات أجنبية كنوع من الدعاية للمتحف، وأنا على استعداد للمشاركة في كتابة السيناريو أو الأغاني أو حتى التمثيل... دون أجر."

اقتراح الجخ أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين أشادوا بحماسه الوطني وابتكاره لفكرة تمزج بين الفن والهوية المصرية في صورة عالمية يمكن أن تجذب الأنظار إلى المتحف الأضخم في العالم.

ويُذكر أن قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي، الذي يُعد محور فكرة الجخ، من أبرز معروضات المتحف المصري الكبير. وهو قطعة فريدة صنعت من الذهب الخالص والمطعمة بالأحجار الكريمة والزجاج الملون، اكتشفها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر عام 1925 داخل مقبرة الملك.

يزن القناع نحو 10.23 كيلوجرام ويبلغ ارتفاعه 54 سنتيمترًا، ويُعد رمزًا خالدًا للحماية الروحية في رحلة الملك إلى العالم الآخر، حيث نُقشت على خلفيته نصوص من كتاب الموتى المصري القديم، تؤكد على خلود الروح واتحادها بالإله رع في الأبدية.

