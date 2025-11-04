الرياضة

صلاح سليمان: انسحاب الأهلي من لقاء القمة وراء تعاقداته الغريبة في الميركاتو الماضي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، بأداء الزمالك أمس أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تغييرات احمد عبدالرؤوف صنعت الفارق في مباراة الطلائع وهو مشروع مدرب كبير  ويحتاج إلى مزيد من الوقت وأعتقد إنه سينجح مع الزمالك.

واضاف: احمد عبد الرؤوف استغل تواجد احمد فتوح واللاعب يشعر بأريحية مع عبد الرؤوف وهو سر من اسرار أداءه الجيد أمام الطلائع.

وتابع: الأهلي عنده مشاكل كبيره من بعد انسحابه أمام الزمالك في لقاء القمة الموسم الماضي، وطريقة تعاقداته الأخيرة  غريبه وكل الحاجات دي لم تكن موجودة من قبل

