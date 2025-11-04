نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفعيل رابط مباشر يمكن من خلاله لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من المرحلة الثانوية تحميل التقييمات الأسبوعية للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه التقييمات تهدف إلى متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري، وتُعد جزءًا من أعمال السنة، ما يعكس التحول نحو تقييم أكثر انتظامًا واستمرارية، بدلًا من الاعتماد فقط على الامتحانات النهائية.

كيفية الوصول إلى التقييمات

يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

2. اختيار المرحلة: «المرحلة الثانوية».

3. تحديد الصف الدراسي والفصل والمادة.

4. الضغط على تبويب «التقييمات الأسبوعية» لتحميل الملف

بصيغة PDF أو عرضه مباشرة.

نظام التوزيع الدراسي للثانوية وفقًا للضوابط الجديدة:

- الصف الأول الثانوي: 15% لاختبار الشهر الأول + 15% لاختبار الشهر الثاني + 15% للتقييم الأسبوعي + 10% للسلوك والمواظبة + 15% لكراسات الحصة والواجب.

- الصف الثاني الثانوي: نفس النسب مع إضافة 30% لامتحان نهاية الفصل الأول و30% لامتحان نهاية العام.