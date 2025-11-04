أحمد جودة - القاهرة - وزارة السياحة والآثار تنفي ترك أغطية بلاستيكية حول المتحف المصري الكبير

أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترك إدارة المتحف المصري الكبير أغطية بلاستيكية ممزقة ومُلقاة على الأرض حول السور المحيط بالمتحف، مشددة على أن الصور والفيديوهات المتداولة لا تعكس الواقع الحالي للموقع.

الأغطية كانت مؤقتة ضمن تجهيزات حفل الافتتاح

أوضحت الوزارة أن الأغطية البلاستيكية التي ظهرت في الصور كانت مؤقتة، وضعتها الشركة المنظمة لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير فوق حواجز خشبية مؤقتة خلال فترة التجهيز للاحتفالية، بهدف حماية المنطقة المحيطة والحفاظ على المظهر العام أثناء الأعمال التحضيرية.

بدء إزالة الأغطية وعودة الموقع إلى حالته الطبيعية

أشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن الشركة بدأت بالفعل إزالة الأغطية والحواجز منذ عصر اليوم، ويجري استكمال عملية الإزالة تدريجيًا وفق خطة منظمة، موضحة أن بعض الحواجز قد تظهر بشكل مؤقت لحين الانتهاء الكامل من التنفيذ، ليبقى السور الحديدي للمتحف فقط.

دعوة لتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

وشددت الوزارة على أن هذه المواد ليست جزءًا من أي عنصر معماري أو إنشائي بالمتحف، مؤكدة أن المظهر العام يُعاد إلى حالته الطبيعية فور الانتهاء من أعمال ما بعد الحفل.

ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمتحف المصري الكبير أو غيره من المواقع الأثرية.