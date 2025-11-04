نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومانيا تشتري من هولندا 18 طائرة من طراز إف-16 بسعر يورو واحد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الرومانية عن توقيع عقد حكومي دولي في بوخارست لشراء 18 طائرة من طراز إف-16 من هولندا.

ووفقا للوزارة سيتم تسليم 18 طائرة مقاتلة من طراز F-16 Fighting Falcon مقابل سعر رمزي قدره يورو واحد.



الحديث يدور عن مقاتلات موجودة في مركز تدريب الطيارين على مقاتلات إف-16 في فيتيشتي، إلا أن هذا المبلغ سيخضع لضريبة القيمة المضافة بقيمة 21 مليون يورو، محسوبة بناء على قيمتها المعلنة، بالإضافة إلى حزمة دعم لوجستي بقيمة 100 مليون يورو.

وهذه الطائرات مخصصة حصريا لتدريب الطيارين في المركز، ويتعين على رومانيا توفير عدد معين من أماكن التدريب للطيارين من دول الناتو والدول الشريكة.

قال وزير الدفاع الروماني إيونوت موستيانو خلال حفل التوقيع: "بفضل مركز تدريب طياري مقاتلات إف-16 تحولت رومانيا إلى مركز أوروبي لجميع الدول التي تمتلك أو ستمتلك هذه المقاتلات".

وأضاف: "تؤكد رومانيا التزامها بدعم أوكرانيا من خلال توفير فرص تدريب للطيارين الأوكرانيين في هذا المركز".

تم إنشاء مركز تدريب طياري مقاتلات إف-16 بالتعاون بين وزارتي الدفاع الرومانية والهولندية. وبموجب الاتفاقية، تُوفر رومانيا القاعدة الجوية في فيتيشتي والبنية التحتية والدعم، بينما تُقدم القوات الجوية الملكية الهولندية طائرات إف-16، وتُقدم شركة لوكهيد مارتن المدربين وخدمات الصيانة