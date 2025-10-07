الرياض - كتبت رنا صلاح - نلاحظ أن الكثير من السيدات تعاني دائما من مشكلات كثيرة في البشرة نتيجة الأرق الذي يعاني منه عدد كبير من النساء والفتيات أبرزها بهتان وشحوب والبشرة وكذلك مشكلة وجود الكثير من التصبغات والعديد من البقع والداكنة جدا في البشرة، لذلك دعونا عبر هذا التقرير أن نوضح لكم جميع متابعي بوابة الزهراء الإخبارية أفضل وصفة للقضاء على جميع مشاكل البشرة، هذا الخليط السحري جدا الذي يتكون من الفازلين وزيت الزيتون ومزجهم جيدا فهذه الوصفة السحرية لجميع مشاكل البشرة وللعناية بعمق والاهتمام بها، ونحن نضمن لكل فتاة أو سيدة بنت تحضر هذه الوصفة وتطبقها على بشرتها أن تحصل على البشرة المثالية التي تريد الحصول عليها وستعيد لها نضارة بشرتها مرة أخرى من جديد وإطلالتها المشرقة، تابعوا الفقرات لتالية لمعرفة كل التفاصيل حول هذا الموضوع.

جوزك مش هيحبك غير بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

طريقة التحضير