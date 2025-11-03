فن ومشاهير

دينا فؤاد بالوردي تخطف القلوب.. إطلالة أنيقة تشعل السوشيال ميديا

دينا فؤاد بالوردي تخطف القلوب.. إطلالة أنيقة تشعل السوشيال ميديا

أحمد جودة - القاهرة - أبهرت الفنانة دينا فؤاد متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بإطلالة أنثوية راقية خطفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدية بدلة وردية أنيقة من قطعتين جمعت بين البساطة والرُقي في آنٍ واحد، لتؤكد مجددًا أنها واحدة من أكثر النجمات أناقة على الساحة الفنية.

تفاصيل الإطلالة:
 

اختارت دينا بدلة باللون الوردي الفاتح بتصميم كلاسيكي أنيق، ونسّقتها مع قميص حريري باللون العاجي أضفى لمسة من الفخامة على مظهرها. 

كما اعتمدت إكسسوارات ذهبية ناعمة وتسريحة شعر انسيابية أبرزت جمالها الطبيعي، بينما جاء مكياجها بسيطًا ومتناسقًا ليُكمل جاذبية الإطلالة.

تفاعل كبير على السوشيال ميديا:
 

فور نشرها الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، انهالت التعليقات التي تغزلت في أناقتها ورشاقتها، مؤكدين أنها تتألق في كل ظهور وتزداد جمالًا مع مرور الوقت.

على الصعيد الفني:
 

تستعد دينا فؤاد حاليًا لتصوير عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد نجاحها اللافت في مسلسل "حكيم باشا" الذي لاقى صدى واسعًا بين الجمهور والنقاد،وشاركها في بطولة مصطفي شعبان وسهر الصايغ، منذر رياحنه، محمد العمروسي، محمد عادل، هاجر الشرنوبي، سلوي عثمان وغيرهم من الفنانين.

 

