نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد معركة قضائية مثيرة.. المحكمة تنتصر لـ محمد سامي في قضية عفاف شعيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي طالبت فيها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه، على خلفية اتهامه لها بالسب والقذف والتشهير خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، حين اتهم سامي الفنانة عفاف شعيب خلال لقاء تلفزيوني بـ "الكذب واختلاق مواقف لم تحدث" أثناء تصوير مسلسل "آدم" الذي جمعهما بالمطرب تامر حسني عام 2011، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة علنًا.

كانت محكمة الجنح قد قضت في وقت سابق بتغريم سامي خمسة آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، قبل أن تُلغى العقوبة بحكم من محكمة الاستئناف التي برأته من التهم المنسوبة إليه.

لاحقًا، تقدم دفاع شعيب بطعن أمام المحكمة الاقتصادية مطالبًا بتعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي اليوم برفض الدعوى، لتُسدل بذلك الستار على قضية شغلت الرأي العام الفني والإعلامي خلال الأشهر الماضية.