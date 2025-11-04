نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنطلق اليوم.. جدول مواعيد مباريات منتخب مصر بقيادة أحمد الكأس تحت 17 عام بكأس العالم 2025 في المقال التالي

تنطلق اليوم.. جدول مواعيد مباريات منتخب مصر بقيادة أحمد الكأس تحت 17 عام بكأس العالم 2025

ينطلق اليوم الثلاثاء مشوار منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 سنة، بقيادة المدرب الوطني الكابتن أحمد الكأس في البطولة التي انطلقت عصر أمس الإثنين بالدوحة.

كأس العالم تحت 17 عام موعد بداية ونهاية البطولة

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في قطر في الفترة من 3 نوفمبر 2025 وحتي يوم 27 نوفمبر 2025.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في هذه البطولة، وتُعد هذه البطولة فرصة جيدة لمنتخب مصر للناشئين لتحقيق إنجاز استثنائي والظهور بمستوى مشرف في البطولة العالمية، وذلك بعد اخفاق منتخب مصر تحت 20 عام وفشل الصعود من دور المجموعات بكأس العالم الذي أقيم في تشيلي الشهر الماضي.

كما كان قد فشل المنتخب الأولمبي في بطولة الأولمبياد التي أقيمت خلال العام الماضي رفقه المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي بعد الهزيمة من منتخب المغرب بسداسية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 سنة

المباراة الموعد الساعة هايتي ضد مصر 4 نوفمبر 2025 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة. مصر ضد فنزويلا 7 نوفمبر 2025 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة. مصر ضد إنجلترا 10 نوفمبر 2025 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 سنة

وستُنقل مباريات منتخب مصر ومباريات البطولة بشكل عام عبر قنوات beIN Sports المفتوحة، وقناة beIN Sports HD، وقناة beIN Sports News.

كما يتم بث مباريات البطولة أيضًا عبر قنوات الكأس القطرية المفتوحة.

