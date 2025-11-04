نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب زيسكو يعلق على وقوعه مع الزمالك والمصري بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لنادي زيسكو يونايتد الزامبي، إيمانويل سيوالي،في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، عن سعادته ببلوغ فريقه دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن طموحات النادي ارتفعت بعد تحقيق هذا الهدف التاريخي.

وقال سيوالي: "القرعة مثيرة ومشوقة بالنسبة لي، لأننا كنا قد وضعنا هدفًا واضحًا يتمثل في بلوغ دور المجموعات، وقد تحقق هذا الهدف بالفعل، لذلك من الطبيعي أن يتغير طموحنا الآن. لم يعد يكفينا مجرد التواجد بين الكبار، بل نطمح للوصول إلى ربع النهائي".

وأضاف المدير الفني لزيسكو يونايتد: "ما يجعلني متحمسًا هو أن المجموعة تضم فرقًا كبيرة ومعروفة في القارة، والكل بدأ بالفعل في تحليلها ووضع التوقعات. لكن إذا كنت تريد أن تكون من بين الأفضل، فعليك أن تهزم الأفضل. هذه المجموعة ستكون اختبارًا حقيقيًا يوضح لنا موقعنا ومستوانا الحقيقي، وستكون دافعًا كبيرًا للفريق من أجل التطور والتقدم أكثر".

وعن مواجهة الزمالك والمصري قال: "لماذا اخترتم الحديث فقط عن الفريقين المصريين؟ في مجموعتنا هناك أربعة فرق، وكلها قوية وتستحق الاحترام. لا يمكن الحكم مسبقًا على شكل المنافسة لأنها أشبه بدوري مصغّر، وكل مباراة ستكون مهمة".

وتابع المدرب الزامبي حديثه قائلًا: "صحيح أن الفرق في شمال إفريقيا اعتادت التفوق في السنوات الماضية، مثل الزمالك وغيره، لكن كرة القدم تتطور بسرعة، ولم تعد هناك فوارق كبيرة بين الأندية. كل فريق الآن يقاتل من أجل الفوز، فهناك الدافع المالي، وهناك أيضًا طموح اللاعبين في إثبات الذات على مستوى القارة".

واختتم سيوالي تصريحاته قائلًا: “أنا فخور بفريقي الشاب، وهذه المشاركة القارية ستمنح لاعبينا خبرة كبيرة وستساعدهم على النمو والتطور. اللعب في هذا المستوى العالي سيجعلهم أكثر نضجًا وقدرة على المنافسة".